71-vuotias uimari uhmasi järjestäjiä ja kunnioitti Barcelonan iskun uhreja – finaalin hieno ele kerää suitsutusta

71-vuotias uimari uhmasi järjestäjiä ja kunnioitti Barcelonan iskun uhreja – finaalin hieno ele kerää suitsutu

Barcelonassa

Alvarez

World Masters

Swimmer #FernandoAlvarezhttps://twitter.com/hashtag/FernandoAlvarez?src=hash honors the minute of silence at the #Budapesthttps://twitter.com/hashtag/Budapest?src=hash Masters behaving like the only man surrounded by puppets #Barcellonahttps://twitter.com/hashtag/Barcellona?src=hash — Carlo (@Mguest0) 21. elokuuta 2017 https://twitter.com/Mguest0/status/899518914039877632

@finabp2017https://twitter.com/finabp2017 I can't believe you refused a moment of silence for Spanish swimmer. #FernandoAlvarezhttps://twitter.com/hashtag/FernandoAlvarez?src=hash. You should be ashamed. — Bob O'Reilly (@_boboreilly) 20. elokuuta 2017 https://twitter.com/_boboreilly/status/899335678298861569

"We can be heroes,

just for one day"

Vi racconto la scelta di #FernandoAlvarezhttps://twitter.com/hashtag/FernandoAlvarez?src=hash e del suo minuto di silenzio QUI👇🏽https://t.co/AxjiPtqtHFhttps://t.co/AxjiPtqtHF pic.twitter.com/Xd7n3Ja2Bphttps://t.co/Xd7n3Ja2Bp — iVIDEOblogger (@ivideoblogger) 21. elokuuta 2017 https://twitter.com/ivideoblogger/status/899556600628772864