Huuhkaja-toppari Sauli Väisänen teki loistodebyytin Serie A:ssa – ”Tiedän, että olen tehnyt vaikutuksen otteillani”

Urheilu

Huuhkaja-toppari Sauli Väisänen teki loistodebyytin Serie A:ssa – ”Tiedän, että olen tehnyt vaikutuksen otteil

Loistava

SPALin

Italialaisen

Väisäsen

A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva julkistaa valintansa MM-karsintaotteluihin Islantia ja Kosovoa vastaan tiistaina kello 14.00.