Urheilu

Koposen piinaava hermovaurio alkaa hellittää, jopa FC Barcelona lähetti lääkärinsä Suomeen

Lohja.

Koko

Nykyvireen

Onneksi

Kisakallion

Suomi kohtaa Venäjän harjoitusmaaottelussa Hartwall-areenassa ensi perjantaina kello 20. EM-turnaus käynnistyy ottelulla Ranskaa vastaan 31. elokuuta.