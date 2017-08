Terhi Stegars palasi raskauden jälkeen pikavauhtia takaisin hevosen selkään: ”Kaikki on mennyt uskomattoman hyvin”

Urheilu

ja puoli kuukautta. Sen verran 11-vuotiaalla Thai Pee -tammalla oli aikaa viimeistelyyn kouluratsastuksen EM-kilpailuihin Ruotsin Göteborgiin. EM-kilpailut olivat hevosen viidennet kansainväliset kilpailut, vaikka Stegars on kouluttanut sitä 4-vuotiaasta.”Kilpailuissa ei varmasti ollut yhtään yhtä kokematonta hevosta”, Stegars naurahtaa.Myös Stegars valmistautui kilpailuihin pikavauhtia. 43-vuotias kilparatsastaja synnytti esikoisensa tammikuussa. 20 vuotta ammattilaisena ratsastaneelle Stegarsille äitiys on tuonut vain myönteisiä asioita kilpailu-uraan.”En ole koskaan ollut yhtä rento ja rauhallinen kuin täällä. Ehdin nauttia kilpailuista enkä vain suorittaa. Ratsastan tosissani, mutta enää ei ole aikaa jäädä murehtimaan huonoja päiviä, sillä vauva vie hetkessä ajatukset muualle.”Raskauden takia ratsastukseen tuli tuli parin kuukauden tauko, mutta vasta viime aikoina kunto on palautunut raskautta edeltävälle tasolle.”Kaikki on silti mennyt aivan uskomattoman hyvin.”EM-kilpailuissaan ratsastaneelle Stegarsille lopputulos 55/65 olisi voinut olla pettymys, mutta hän arveli hevosen kokemattomuuden voivan kostautua radalla. Vaikka Thai Pee on luotettava ja rauhallinen, suurten kilpailujen hälinä vaikuttaa kaikkiin hevosiin.Stegars olisi voinut valita kilpailuihin minkä tahansa kolmesta grand prix -hevosestaan. 18-vuotias Axis-ori olisi ollut turvallinen vaihtoehto, mutta äitiysloman aikana se sai lomailla eikä olisi ehtinyt parhaaseen kisakuntoon. Stegars päätti panostaa tulevaisuuteen. Ensi vuonna odottavat ratsastuksen MM-kilpailut.”Thai Pee on kehittynyt parissa kuukaudessa enemmän kuin uskalsin toivoa. Jos saan ratsastaa sillä samalla tavalla vielä 12 kuukautta, se voisi olla mahdollinen MM-kilpailuhevonen.”Suuri tähtäin on kuitenkin Tokion olympialaisissa ja kilpailujen finaalissa. Stegars on ollut kahdesti lähellä päästä olympialaisiin. Lontoossa hän oli vararatsastaja. Raskaus esti Rion olympialaiset.”Olen jo kaksi kertaa sovittanut Suomen olympiavaatteita päälleni. Kolmannella kerralla sinne olisi jo aika päästä.”nykyisten hevosten laatu ei riitä. Tavoite vaatii uuden hevosen ja sponsorin.Suomen kouluratsastajien maajoukkueella oli koko kauden huono tuuri. Useampi kärkiratsastaja joutui jäämään pois joukkueesta jo ennen kilpailuja joko hevosen myyntiuhan tai loukkaantumisen takia. Viimeisin vastoinkäyminen sattui joukkuekilpailun toisena päivänä, kun Mikaela Lindhin Bellissimo L -tamma loukkasi itsensä karsinassaan. Ratsukko joutui jäämään kilpailuista pois. Joukkue oli lopulta sijalla 13.”Toki Lindhin hevosen loukkaantuminen latisti tunnelmaa, mutta lajissa täytyy mennä hevosen ehdoilla”, Stegars kommentoi.