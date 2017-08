Urheilu

Yleisurheilun MM-kisoissa Lontoossa paljastui kolme dopingkäryä

Kolme dopingkäryä on paljastunut elokuussa pidetyissä yleisurheilun MM-kisoissa Lontoossa. Yleisurheilun puhtautta vaalivan Athletics Integrity Unit -yksikön (AIU) mukaan kärynneiden joukossa ei ole MM-mitalin saavuttaneita urheilijoita.



Kisojen aikana otettiin kaikkiaan 1 513 dopingnäytettä, joista 596 oli virtsanäytteitä ja 917 verinäytteitä. Näytteet tutkittiin Kansainvälisen antidopingtoimiston laboratoriossa Gentissä Belgiassa.



Jo kymmenen kuukautta edeltävällä ajalla ennen kisoja AIU:lla oli käytössä testausohjelma, jonka perusteella testattiin urheilijoita, jotka todennäköisesti osallistuvat MM-kisoihin. Näitä testejä otettiin kaikkiaan 5 000 kappaletta.



Lontoossa otetut näytteet säilytetään kymmenen vuotta uudelleen testausta varten. Testien säilyttäminen aloitettiin vuonna 2005 Helsingin MM-kisoissa. Kaikkiaan uusintatesteissä on tähän mennessä kärynnyt 27 urheilijaa.



AIU ei tiedota Lontoon MM-kisojen käryistä nyt ilmoitettua enempää. Jatkossa tiedotusvastuu on kansallisilla yleisurheiluliitoilla.