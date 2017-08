Urheilu

Suomi lähtee Koripallon EM-turnaukseen Koposen ja Markkasen johdolla – Koposen kunto on edelleen arvoitus

Shawn Huff, 33 v., 198 cm

Mikko Koivisto, 30 v, 194 cm

Petteri Koponen, 29 v, 194 cm

Tuukka Kotti, 36 v, 205 cm

Gerald Lee jr., 29 v, 208 cm

Carl Lindbohm, 25 v, 206 cm

Lauri Markkanen, 20 v, 213 cm

Erik Murphy, 26 v, 208 cm

Matti Nuutinen, 27 v, 200 cm

Teemu Rannikko, 36 v, 189 cm

Sasu Salin, 26 v, 191 cm

Jamar Wilson, 33 v, 185 cm

Takamies on joukkueen numero 1

Koripallo