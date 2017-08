Jussi Jääskeläinen palaa eläkkeeltä – suuntana Englannin maajoukkuemiehen valmentama Intian mestari

Suomen

Eikä

Join us in welcoming Jussi Jääskeläinen to the team. #ATKhttps://twitter.com/hashtag/ATK?src=hash #AamarBukeyATKhttps://twitter.com/hashtag/AamarBukeyATK?src=hash pic.twitter.com/j9yBqEOTc2https://t.co/j9yBqEOTc2

https://twitter.com/atletidekolkata/status/903281388605997057