EM-koripallo toi Pasilan areenaan uuden ilmeen, suunnittelu tapahtui Sloveniassa – ”Tällainen työ on aika kaukana kestävästä kehityksestä”

Urheilu

EM-koripallo toi Pasilan areenaan uuden ilmeen, suunnittelu tapahtui Sloveniassa – ”Tällainen työ on aika kauk

Jokerien

Kansainvälinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Brändäyksen

Jokereille

Koripalloturnaus

Mäkelä

Entä