Susijengi tilkitsi koko kesän vuotaneen puolustuksensa tärkeimmällä hetkellä – kotiyleisön roolia kasvojenkoho

tilkitsi koko kesän vuotaneen puolustuksensa tärkeimmällä hetkellä – kotiyleisön roolia kasvojenkohotuksessa ei kannata vähätelläEnnen EM-kisojen alkua moni korisfani pelkäsi, että tunnelma Hartwall Arenassa kalpenisi edellisissä arvokisoissa koetun hurmoksen rinnalla – kotikisoissa katsomoon kun löytää muitakin kuin Koperiin, Bilbaoon ja Montpellieriin pyhiinvaelluksen tehneitä tosifaneja.Pelko oli turha. Tunnelma torstain Ranska-ottelussa oli huikea. Samalla peli todisti, että Suomi tarvitsee menestyäkseen kotiyleisön vankkumattoman tuen.Susijengiä moitittiin harjoitusotteluissa siitä, että joukkueen aggressiivinen puolustustapa alkaa olla vastustajille liian tuttu.Monessa pelissä nähtiin, kuinka vastustajat puhkaisivat Suomen puolustuksen ja juoksuttivat auttamatta myöhässä olevia suomalaisia ympäri kenttää ennen kuin viimeistelivät helposti läheltä tai kaukaa.Ranska-ottelun jälkeen näyttää kuitenkin siltä, ettei syy puolustuspään sulamisiin ollut ainoastaan liian tutuksi käyneessä pelitavassa. Puolityhjille katsomoille pelatuissa harjoituspeleissä joukkueen peli-ilme oli kovin usein vaisu ja hengetön.Esimerkiksi viimeisessä harjoitusottelussa Venäjää vastaan kentällä jolkotteli Susijengi, joka näykki vaarattomasti vastustajan nilkkoja. Torstain peliin hampaat oli teroitettu, eikä Ranska selvinnyt kamppailusta pelkillä pintanaarmuilla.pelaajat hävisivät toki Ranskaakin vastaan yksi vastaan yksi -tilanteita liiaksi, mutta Suomen joukkuepuolustaminen näytti tiiviiltä. Susijengi pelasi täydellä sydämellä ja pakotti Ranskan tähdet peräti 23 pallonmenetykseen.Täyden katsomon roolia Susijengin kasvojenkohotuksessa ei sovi vähätellä. Suomen aggressiivinen puolustustapa on kuluttavaa ja vaatii pelaajilta paljon. Ruuvia on helpompi kiristää, kun yli 12 000 ihmistä mylvii hallissa.Kesän harjoituspeleissä Susijengi pelasi viidellä viittä vastaan. Torstaina Suomella oli kentällä kuudes pelaaja. Ylivoimalla on mukava pelata.