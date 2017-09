Hevoskasvattaja luottaa raviurheilun Derby-päivänä taikauskoon – ”Kaikki kasvattieni isot ravikilpailuvoitot ovat tulleet, kun olen ollut pellolla.”

Urheilu

Hevoskasvattaja luottaa raviurheilun Derby-päivänä taikauskoon – ”Kaikki kasvattieni isot ravikilpailuvoitot o

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kallelan

Kasvattajille

Suuri Suomalainen Derby Vermossa 2.9.