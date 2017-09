Tämän maailman parhaan 18-vuotiaan koripalloilijan kanssa Susijengi saa olla varpaillaan – ”Tärkein pelaaja joukkueelleen”

Urheilu

Tämän maailman parhaan 18-vuotiaan koripalloilijan kanssa Susijengi saa olla varpaillaan – "Tärkein pelaaja jo

Ikä

Doncicin

Suomi–Slovenia alkaa kello 20. Yle Areena näyttää ottelun, ja TV1:ssä peli näkyy kello 20.53 alkaen.

on 18-vuotiaantapauksessa vain numero.Sitä mieltä on ainakin Suomen maajoukkueen valmennustiimiin kuuluva, joka on nähnyt kaikki Slovenian harjoituspelit. Toijala on vaikuttunut – ja osin myös yllättynyt – seuratasolla Real Madridia edustavan Doncicin osaamisesta ja kypsyydestä.”Ennakkoon ajattelin Slovenian olevan (NBA-tähti)joukkue. Mutta joukkue taitaa sittenkin olla Luka Doncicin, vaikka kyse on vasta nuoresta pojasta. Johtajuus kentällä ja se energia, minkä hän luo – Doncic näyttää olevan tärkein pelaaja joukkueelleen”, Toijala sanoo.lahjoja ei käy kiistäminen: Hieman yli kaksimetrisenä hän on takamieheksi isokokoinen. Lisäksi monipuolinen superlupaus lukee ja johtaa peliä hyvin ja upottaa vaikeitakin heittoja.”Tietyllä tapaa mieleen tulee moderni. Ei yhtä taikurimainen, mutta samankaltainen pelaajatyypiltään”, Toijala sanoo.”Doncic on tasaisen hyvä, ei hänellä ole isoa heikkoutta. Hän ei ole superatleetti, mutta riittävän urheilullinen kuitenkin. Vikkelämpiä takamiehiä vastaan hänellä voi tosin olla ongelmia puolustuksessa.”keväänä Doncic ilmoittautuu todennäköisesti NBA:n varaustilaisuuteen ja kuulee nimensä huudettavan ensimmäisten joukossa.Siinä missä muiden pelaajalupausten viehätys perustuu NBA-seurojen silmissä usein pitkälti potentiaaliin, Doncic on kohtalaisen valmis pakkaus: Se, että pelaa 18-vuotiaana Euroopan parhaisiin lukeutuvassa joukkueessa, on merkittävä saavutus. Se, että on 18-vuotiaana Euroopan parhaisiin lukeutuvan joukkueen kantavia voimia, on liki ennenkuulumatonta.Viime kaudella Doncic pelasi maanosan ykkössarjassa Euroliigassa keskimäärin 20 minuuttia ja tilastoi kahdeksan pistettä, neljä levypalloa ja neljä koriin johtanutta syöttöä ottelua kohden. Tilastorivi kertoo nuorukaisen monipuolisuudesta, joka yhdessä vahvan henkisen kantin kanssa tekee hänestä tällä hetkellä ikäluokkansa parhaan koripalloilijan.on kulkenut huipulle omia polkujaan. Hän teki Real Madridin kanssa viisivuotisen sopimuksen jo 13-vuotiaana.”Doncic on skippaillut maajoukkueohjelmia ja viettänyt kesiä Yhdysvalloissa kehittämässä yksilötaitojaan. Hän on kulkenut eri polkuja kuin monet muut, mutta valinnat näyttävät tuottaneen tulosta”, Jukka Toijala sanoo.Toijala on erityisen vaikuttunut siitä, että Doncic näyttää tekevän koripallo käsissään mitä haluaa - kirjaimellisesti.”Doncicista huomaa, miten hän rakastaa koripalloa, miten hän rakastaa kentällä olemista. Oli kyse sitten verryttelystä tai fanien kanssa olemisesta, hänestä huokuu positiivista energiaa.”