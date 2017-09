Urheilu

Susijengi kohtaa tänään Slovenian – Petteri Koposen heitto vireessä, lämmittelyssä paukkuivat kolmoset pussiin

Susijengi

Ykköstakamies

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lauri Markkasesta

Suomi

Myöhäisillan

Suomen ja Slovenian ottelussa alku tulee Yle Areenasta suorana kello 19.50 alkaen ja jalkapallomaaottelun jälkeen myös Tv1 tulee mukaan kello 20.53 alkaen.