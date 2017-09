Tero Pitkämäki lähti viiden viikon lomalle ja miettii sinä aikana uransa jatkoa –”Isompi mahdollisuus on, että jatkan kuin että lopetan”

Urheilu

Tero Pitkämäki lähti viiden viikon lomalle ja miettii sinä aikana uransa jatkoa –”Isompi mahdollisuus on, että

Tukholma

Tero Pitkämäki

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pitkämäki

Pitkämäki

Pitkämäen

Myös