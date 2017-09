Urheilu

Susijengi on vahvasti menossa Istanbulin koneeseen ja neljännes­välieriin – näin EM-koripallossa pääsee jatkoo

Suomen

Jos

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jos

Suomi kohtaa EM-kisojen alkulohkossa Kreikan tiistaina kello 20 ja Islannin keskiviikkona kello 20.45.

Oikaisu 4.9.2017 kello 13.20: Alkulohkosta selviydytään neljännesvälieriin, ei puolivälieriin.