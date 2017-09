Urheilu

Vimpeli ja Sotkamo jälleen Superpesiksen finaaleihin

kamppailevat tänäkin vuonna Vimpelin Veto ja Sotkamon Jymy.Finaalikaksikko selvisi tiistaina, kun Vimpeli voitti Kouvolan Pallonlyöjät otteluvoitoin 3–1.Jymy oli selvittänyt päivää aiemmin samoin otteluvoitoin sarjan Joensuun Mailaa vastaan.Sekä Jymy että Veto on nähty viime vuosina hämmästyttävän usein Superpesiksen finaaleissa, sille Vedolle loppuottelu on kahdeksas peräkkäinen. Jymylle vuorossa on seitsemäs peräkkäinen finaali.Suomen mestaruuteen tarvitaan kolme voittoa. Finaalisarja alkaa sunnuntaina 10. syyskuuta.Pronssiottelussa kohtaavat Kouvolan Pallonlyöjät ja Joensuun Maila. Pronssiin tarvitaan kaksi voittoa.Ruutu+ näyttää Superpesiksen mitaliottelut.