Koripallohuuma käy Suomessa kuumana, mutta Susijengi lähtee Islanti-ottelun jälkeen Istanbuliin – miksi tässä näin käy?

Koripallohuuma käy Suomessa kuumana, mutta Susijengi lähtee Islanti-ottelun jälkeen Istanbuliin – miksi tässä

Slovenia–Ranska tänään keskiviikkona kello 14.45, Kreikka–Puola kello 17.30 ja Suomi–Islanti kello 20.45. Yle TV2 näyttää Suomen ottelun.

on menossa kova koripallobuumi Susijengin hienojen ottelujen ansiosta koripallon EM-turnauksessa. Koripallofanit kokoontuvat vielä tänään keskiviikkona loppuunmyydylle Hartwall-areenalle Islanti-otteluun. Tämän jälkeen ottelut, tai ainakin yhden ottelun verran, jatkuvat Istanbulissa Turkissa.Jokainen alkulohko on pelattu eri maassa: Suomessa, Israelissa, Romaniassa ja Turkissa.Tämä on toinen kerta, kun EM-turnaus on jaettu useaan maahan. Sama systeemi oli edellisissä kisoissa vuonna 2015. Tosin alunperin vuoden 2015 EM-kisat piti pelata Ukrainassa, mutta maan tilanteen takia päädyttiin uudenlaiseen ratkaisuun, joka on käytössä myös nyt. Siksi Susijengikin pakkaa laukkunsa keskiviikon jälkeen.Alkulohkojen jälkeen pudotuspelit pelataan Istanbulissa. Suomi pelaa neljännesvälierässä ensi lauantaina. Kellonaika ei ole vielä tiedossa.Jos neljännesvälierässä voitto tulee, Susijengi jatkaa ensi viikon puolivälieriin – ottelupäivä on tiistai tai keskiviikko riippuen siitä, mikä Suomen sijoitus on alkulohkossa. Jos sijoitus on kolmas, kaavio vie tiistain otteluun ja kakkossija keskiviikon otteluun.Jos Suomi kärsii tappion neljännesvälierässä, joukkue voi pakata laukkunsa kotimatkaa varten.Välierät pelataan Istanbulissa ensi viikon torstaina ja perjantaina sekä pronssi- ja loppuottelu sunnuntaina.Susijengin sijoitus on alkulohkon jälkeen? Varmaa on se, että Suomi ei voi enää voittaa alkulohkoaan, koska Suomi hävisi Slovenialle kolmella pisteellä ja voitti Ranskan kahdella. Sijoitus on joko toinen tai kolmas.Näin se menee: jos Slovenia voittaa keskiviikon päiväottelussa Ranskan, Suomi on toinen, vaikka häviäisi lohkon päätösottelussaan Islannille – Suomi ja Ranska päätyisivät tuolloin tasapisteisiin ja keskinäinen ottelu ratkaisee. Sijoitukset olisivat lohkokärjen osalta: Slovenia, Suomi, Ranska.Jos Ranska voittaa Slovenian ja Suomi häviää Islannille, Suomi on kolmas. Ranska nousisi lohkovoittajaksi.Ranska voittaa Slovenian ja Suomi Islannin, kuvio on mutkikkaampi. Ranskan voiton suuruus vaikuttaa joukkueiden (Suomi, Slovenia ja Ranska) sijoituksiin. Tässä tapauksessa nämä kolme joukkuetta päätyisivät tasapisteisiin, ja keskinäiset ottelut menisivät ristiin. Tällöin ratkaisevaksi nousee keskinäisten otteluiden koripisteiden erot. Ennen Slovenia–Ranska-ottelua, Slovenialla koriero on +3, Suomella –1 ja Ranskalla –2.Jos Ranska voittaisi Slovenian yhdellä pisteellä, Suomi olisi edelleen toinen, koska Suomi ja Ranska päätyisivät näiden kolmen joukkueen vertailussa korieroon –1. Keskinäisen ottelun perusteella Suomi menisi edelle.Suomi olisi toinen myös siinä tapauksessa, että Ranska voittaisi Slovenian enemmän kuin neljällä pisteellä. Tällöin Slovenia jäisi kolmen maan vertailussa kolmanneksi.Jos Ranska voittaisi kahdella, kolmella tai neljällä pisteellä, Suomi jäisi kolmanneksi, koska näissä tapauksissa Suomen koriero olisi huonoin tai sama kuin Slovenialla – ja Slovenia voitti keskinäisen ottelun.Nämä kolme vaihtoehtoa vaativat siis myös sen, että Suomi voittaa Islannin.Neljäs jatkopaikka ratkeaa Kreikka–Puola-ottelussa.maan Suomi kohtaa neljännesvälierässä? Varmaa on vain se, että joukkue tulee B-lohkosta, jossa pelaavat Liettua, Saksa, Italia, Georgia, Israel ja Ukraina. Ennen viimeistä kierrosta Liettualla ja Saksalla on kolme voittoa, Italialla ja Georgialla kaksi sekä Israelilla ja Ukrainalla yksi. Lohkovoitosta kisaavat Liettua ja Saksa, jotka kohtaavat tänään keskiviikkona.