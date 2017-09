Yli kaksimetrinen nuorukainen paimensi vielä muutama vuosi sitten lampaita syrjäkylässä – nyt hänestä odotetaan Islannin ensimmäistä NBA-pelaajaa

Urheilu

Yli kaksimetrinen nuorukainen paimensi vielä muutama vuosi sitten lampaita syrjäkylässä – nyt hänestä odotetaa

Pohjois-Islannissa

Hlinasonia

Ensikosketuksen

EM-kisoissa

sijaitsevassa Þingeyjarsveitissa on alle tuhat asukasta, ja lähimpään ruokakauppaan on tunnin ajomatka.Vielä neljä vuotta sittenrehki tässä pikkukylässä sijaitsevalla kotitilallaan: pitkä nuorukainen paimensi lampaita, ajoi traktoria ja auttoi arkipäiväisissä askareissa. Monipuolinen liikuntaharrastus ja fyysinen työ olivat tehneet hujopista urheilullisen ja vahvan, mutta koripalloammattilaisen urasta hän ei osannut haaveilla., tai oikeammin – kuten islantilaisessa nimikäytännössä on tapana – pelkällä etunimellä kutsuttuna Tryggviä, pidetään tällä hetkellä Islannin lupaavimpana koripalloilijana. Hän aloitti lajin harrastamisen vuonna 2014.Tryggvi oli juuri muuttanut Akureyrin kaupunkiin siellä sijaitsevan ammattikoulun takia, ja suunnitelma oli selvä: opintojen päätyttyä hän palaisi kotitilalleen. Nuorukainen halusi kuitenkin pysyä kunnossa, joten hän soitti paikallisen koripallojoukkueen valmentajalle ja pyysi päästä kokeilemaan lajia.jälkeen Hlinason on kehittynyt huimaa vauhtia. Viime kesäkuussa hän tilastoi alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa 16,1 pistettä, 11,6 levypalloa ja 3,1 torjuntaa ottelua kohden ja johti Islannin kahdeksan parhaan joukkoon.”Olin liikunnallinen lapsi, uin ja harjoittelin kaikkea mitä saatoin. Lisäksi kasvoin maatilalla ja tein aina ruumiillista työtä, mikä on myös auttanut liikunnallisesti. Koko elämäni ajan olen tietämättäni valmistautunut tätä varten”, Tryggvi kertoi urheilumedia ESPN:lle kesäkuussa.Nuorukaisen kehitys ei ole jäänyt huomaamatta kykyjenetsijöiltä. Äskettäin nelivuotisen sopimuksen espanjalaisen Valencian kanssa tehneen Tryggvin uskotaan herättävän tulevaisuudessa kiinnostusta NBA:ssa asti.Tryggvi Hlinason on pitkä, ulottuva ja liikkuva. Hän ei ole ikätoverinsakaltainen taituri, mutta fyysiset ominaisuudet tekevät hänestä kiinnostavan lupauksen. Hlinasonista voi kasvaa levypallorohmu ja pelote kummankin korin alle.Tryggvi on pelannut keskimäärin vajaat 13 minuuttia ja tilastoinut 4,8 pistettä ja poiminut 3,3 levypalloa ottelua kohden. Islannin tiistaisessa tappiossa Sloveniaa vastaan hän teki kahdeksan pistettä.Tryggvi Hlinasonin matka maatilalta ammattiurheilijaksi on ollut nopea. Mikä tärkeintä, matkan päätepiste ei ole vielä näköpiirissä.”Seuraavat neljä vuotta tulen todennäköisesti pelaamaan Valenciassa. Tulevaisuus on edessäni, ja tänäkin kesänä tulee tapahtumaan paljon. Tällä hetkellä en voi suunnitella pidemmälle”, Hlinason kertoi kesäkuussa.