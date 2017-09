Urheilu

Kävi illan ottelussa miten tahansa – Susijengi kohtaa lauantaina Italian tai Georgian

Suomen

koripallomaajoukkueen eli Susijengin sijoitus omassa lohkossaan varmistui jo ennen viimeistä ottelua.Suomi sijoittuu Helsingissä pelattavassa A-lohkossa toiseksi, voittaapa Susijengi illalla Islannin tai häviää joukkueelle.Suomella ja Ranskalla on molemmilla nyt kolme voittoa. Ranska on kuitenkin pelannut jo kaikki ottelunsa, ja koska Suomi voitti keskinäisen kohtaamisen, pysyy Suomi pysyy Ranskan edellä, vaikka häviäisikin Islannille.EM-koripallon neljännesvälierässä Suomi kohtaa B-lohkosta joko Italian tai Georgian. Ottelu pelataan kello 17.30. Liettua on on jo varmistanut lohkossa ykköspaikan ja Saksa on kakkonen.Jos neljännesvälierässä voitto tulee, Susijengi jatkaa ensi viikon puolivälieriin. Jos Suomi kärsii tappion neljännesvälierässä, joukkue voi pakata laukkunsa kotimatkaa varten.Välierät pelataan Istanbulissa ensi viikon torstaina ja perjantaina sekä pronssi- ja loppuottelu sunnuntaina