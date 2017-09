Urheilu

Islanti järjesti Susijengille sokkialun – HS seuraa

Suomen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

koripallomaajoukkue Susijengi kohtaa alkulohkon viimeisessä ottelussaan Helsingin Hartwall-areenalla Islannin kello 20.45 alkaen. HS.fi seuraa ottelun tapahtumia.Lohkojumbo Islanti tarjosi Suomelle sokkihoitoa ja siirtyi 35 sekunnissa 5–0-johtoon. Pian Susijengi siirtyi kuitenkin kuskin paikalle Petteri Koposen johdattamana. Koponen upotti nopeasti kolmen ja kahden pisteen heiton.Tuukka Kotti siirsi Suomen johtoon kolmen minuutin pelin jälkeen. Kun ensimmäinen neljännes on pelattu, Suomi johtaa ottelua 24–18. Lauri Markanen oli Suomen paras pistemies kuudella pisteellään.Ottelulla on lähinnä henkistä merkitystä, sillä Suomi on jo varmistanut kakkospaikan lohkossaan, eikä voi yltää lohkoykköseksi ohi Slovenian.Suomi on voittanut EM-turnauksessa jo Ranskan, Puolan ja Kreikan sekä hävinnyt lohkon ykkösjoukkueelle Slovenialle.Neljännesvälierissä Suomi kohtaa lauantaina Istanbulissa pelattavassa ottelussa Italian.