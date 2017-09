Susijengin otteluajankohta lauantain neljännesvälierässä on nyt selvillä – Suomi lähtee korjaamaan murheellista Italia-otteluiden historiaa

Urheilu

Susijengin otteluajankohta lauantain neljännesvälierässä on nyt selvillä – Suomi lähtee korjaamaan murheellist

Suomen koripallomaajoukkueen ottelut jatkuvat lauantaina Istanbulissa Turkissa EM-kisojen neljännesvälierissä. Ottelun alkamisaika Istanbulin Sinan Erdem Arenalla on kello 18.45, Kansainvälinen koripalloliitto Fiba kertoo verkkosivuillaan.



Susijengi kohtaa neljännesvälierässä Italian, jonka Suomi on voittanut historian saatossa vain kahdesti. Viimeisin voitto on vuodelta 2009. Sen jälkeen Italia on voittanut Suomen seitsemän kertaa peräkkäin. Viimeksi maat kohtasivat elokuussa Cagliarin harjoitusturnauksessa, jossa isäntämaa voitti 75–70. Toisen ottelun Italia voitti samassa paikassa 78–64. Lauantaina on mainio paikka katkaista Italian voittoputki.



Lauantaina pelataan myös kolme muuta neljännesvälieräottelua: Slovenia–Ukraina kello 12.30, Saksa–Ranska kello 15.15 ja Liettua–Kreikka kello 21.30. Loput neljännesvälierät pelataan sunnuntaina.



Jos Suomi etenee puolivälieriin, se pelataan ensi keskiviikkona.