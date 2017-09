Urheilu

Susijengin otteluun Istanbulissa saa yhä edullisia lippuja – matkustaminen voi tulla todella kalliiksi

Suomen

Suomesta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

koripallomaajoukkueen neljännesvälieräotteluun Istanbulissa Turkissa on vielä runsaasti lippuja jäljellä ja kaikkiin katsomonosiin. Halvimmillaan lippu irtoaa 63 Turkin liiralla eli reilulla 15 eurolla. Sen sijaan paikan päälle matkustaminen on hyvinkin kallista.Lipunmyynnistä vastaa paikallinen Ticketmaster. Lippuja on tarjolla kuudessa eri hintaluokassa. Kalleimmat liput kentän reunalle maksavat 420 Turkin liiraa eli noin 102 euroa. Ottelut pelataan Sinan Erdem Arenalla, johon mahtuu koripallo-otteluissa 16 000 katsojaa.Lippu on iltaotteluihin eli se sisältää pääsyn kahteen otteluun: kello 18.45 alkavaan Suomi–Italia-otteluun ja kello 21.30 alkavaan Liettua–Kreikka-otteluun.ei järjestetä fanimatkaa Istanbuliin, mutta omatoimisesti paikan päälle on menossa arvioiden mukaan joitakin satoja suomalaisia. Hakupalvelu Momondon mukaan edullisin suora meno-paluulennot Helsingistä Istanbuliin maksaa 589 euroa. Menopäivä olisi perjantai ja paluu sunnuntai eli ”pikapyrähdys” otteluun. Turkish Airlanes on ainoa Suomesta suoria lentoja Istanbuliin tarjoava yhtiö.Muutaman kympin säästää, jos ottaa lennot yhdellä vaihdolla, mutta vaihtoajat ovat useita tunteja. Sen sijaan jos paluupäivä on vasta maanantaina, yhdellä vaihdolla (lentoaika vaihtoineen vähintään yli kymmenen tuntia) meno-paluulennot saa reilulla 300 eurolla.Hotellitarjontaa Istanbulissa on runsaasti. Halvimmillaan hotellivuorokauden saa alle 50 eurolla.