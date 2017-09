Luottavainen Lauri Markkanen tietää Italia-ottelun hengen, nyt alkavat luut rytistä: ”Aina odotan itseltäni paljon.”

Urheilu

Luottavainen Lauri Markkanen tietää Italia-ottelun hengen, nyt alkavat luut rytistä: ”Aina odotan itseltäni pa

Istanbul

Suomen

Susijengin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maat

Mitä

Vaikka

Suomen

Suomi ja Italia kohtaavat EM-turnauksen neljännesvälierässä lauantaina kello 18.45.