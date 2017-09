IFK:n tunnelma vapautui – kapteeni Lennart Petrell huomaa selvän eron viime kauteen: ”Treeneissä rima on maksimikorkeudella”

Urheilu

IFK:n tunnelma vapautui – kapteeni Lennart Petrell huomaa selvän eron viime kauteen: ”Treeneissä rima on maksi

Helsingin

Lopulta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mikä

Petrell

”Kyllä

IFK:n