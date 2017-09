Urheilu

Huuhkajien voittoputki näkyy – Suomen Fifa-ranking parani huimat 23 sijaa

Suomen

Huuhkajien

jalkapallomaajoukkueen sijoitus tuoreessa Fifa-rankingissa on 87:s. Nousua kuukauden takaiseen pohjanoteeraukseen on peräti 23 sijaa.Vahvan nousun taustalla on peräkkäiset voitot MM-karsinnassa. Ensin Islanti meni nurin Tampereella 2. syyskuuta maalein 1–0 ja Kosovo Albaniassa neljä päivää myöhemmin samoin luvuin. Islanti on syyskuun listalla parhaana pohjoismaana sijalla 22.Fifa-ranking on pitkään pyörinyt sijan sata molemmin puolin, mutta nyt ”hajurakoa” sadanteen sijaan tuli enemmän kuin pitkään aikaan. Heikoimmillaan Suomi oli sekä viime heinä- elokuussa sijalla 110.Syyskuun Fifa-rankingin kovin nousija oli Kap Verde: nousua 47 pykälää ja sijoitus nyt 67:s.Fifa-rankingin kärkeen nousi Saksa. Kakkoseksi putosi Brasilia. Muut kymmenen kärjessä -maat ovat Portugali, Argentiina, Belgia, Puola, Sveitsi, Ranska, Chile ja Kolumbia.