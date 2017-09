Tutkimus: Vain pieni osa dopingin käyttäjistä jää kiinni – asiantuntija sanoo urheilun olevan silti nyt puhtaampaa kuin koskaan

Urheilu

Tutkimus: Vain pieni osa dopingin käyttäjistä jää kiinni – asiantuntija sanoo urheilun olevan silti nyt puhtaa

Yleisurheilumaailmassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Iljukov

Biologinen

Urheilun

Venäjä

Dopingin

Suomen