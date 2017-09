Urheilu

Hannu Jortikka tiukkana törkytaklausten vähentämiseen: ”Ainoa tie, ettei hyväksytä joukkueen sisällä”

Kuuden

”Se

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Myös

Jortikalla

Julkisesti

Liigan

Kunykin