Tilastoilla kikkailu luo mielikuvaa urheilulajien kasvusta – salibandy on silti tuplannut harrastajamääränsä 2000-luvulla

Urheilu

Tilastoilla kikkailu luo mielikuvaa urheilulajien kasvusta – salibandy on silti tuplannut harrastajamääränsä 2

Vale

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Salibandylla

Toiminnanjohtaja

Salibandyn

Salibandy

Entä

Yle TV2

Salibandyliiton

Tutut ennakkosuosikit sekä miesten että naisten liigassa

Tamperelainen

Naisten

NAISTEN