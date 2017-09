Petteri Koposen pitkä tie koripallon huipulle ja urheilumiljonääriksi: ”Jaksaisinko enää sitä samaa rumbaa, menin kuin laput silmillä”

Urheilu

Petteri Koposen pitkä tie koripallon huipulle ja urheilumiljonääriksi: ”Jaksaisinko enää sitä samaa rumbaa, me

Suomen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Koponen

Oli

Malmin-vuodet

Taatilalla

Koponen

”Tietyllä