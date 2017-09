Huippunyrkkeilijän karu elämä: Koulu jäi kesken 11-vuotiaana, isä vankilassa kahdesti, ei ikinä tyttöystävää, harvinainen ihosairaus: ”Pelkäsin herääväni verisissä lakanoissa”

Urheilu

Huippunyrkkeilijän karu elämä: Koulu jäi kesken 11-vuotiaana, isä vankilassa kahdesti, ei ikinä tyttöystävää,

Nyrkkeilyn

Suvun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaikki 20

Furyn