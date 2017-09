”Maali se on hunajata”, ”Ollaan lähekkäin” – musiikki on usein aika kamalaa tai outoa urheilutapahtumissa Tepsi ei yllä noloudessa sittenkään Tapparan tasolle: kun vierasjoukkueella on kaksi pelaajaa jäähyllä, Hakametsän hallin kaiuttimista raikaa Markku Aron Ollaan lähekkäin, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.