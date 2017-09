Mystinen arabisheikki opiskeli jujutsua valenimellä ja loi miljardeillaan lukkopainista kansainvälisen menestystarinan – mutta mitä suomalainen Marko tekee hänen organisaatiossaan?

Urheilu

Mystinen arabisheikki opiskeli jujutsua valenimellä ja loi miljardeillaan lukkopainista kansainvälisen menesty

Abu Dhabi

ADCC:n

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nykyisellään

Sheikki

Marko

Ei mikään olympiaversio vaan painia puhtaimmillaan

Sheikki Tahnoonin

ADCC-kisoissa

Lukkopainin MM-kisat 23.–24.9. Espoon Metro Areenalla.