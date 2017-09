Urheilu

Salibandy näkyy viiden eri mediayhtiön kanavilla – mukana myös maksuton tulokas: ”Ei ole ennen koettu”

näkyy tällä kaudella laajasti maksullisilla netti-ja tv-kanavilla sekä yhdellä maksuttomalla tv-kanavalla. Asialla on peräti viisi eri mediayhtiötä.osuuden lähetyksistä hoitaa Elisa, joka tarjoilee yhteensä 100 peliä salibandya kauden aikana.Elisan lähetyskanavina toimivat Elisa Viihteen tv-kanavat sekä Fanseat. Lähetyksiä on luvassa miesten ja naisten Salibandyliigasta sekä muista salibandyn huippusarjoista.”Solmittu yhteistyö Elisa Viihde Sportin ja Fanseatin kanssa on laajuudeltaan sellainen, jota ei salibandyssa ole ennen koettu. Uskon vahvasti, että Elisan laaja salibandytarjonta saavuttaa yhä suuremman yleisön, SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajasanoi tiedotteessaeniten salibandyä näyttävät tällä kaudella ISTV sekä VeikkausTV, kumpikin noin parikymmentä peliä.Elisa aloittaa lähetyksensä heti tällä viikolla Elisan osalta. Luvassa on neljä miesten liigalähetystä sekä yksi naisten liigalähetys.avauksen viime viikonloppuna hoitanut Yle sekä Elisa, ISTV ja VeikkausTV ovat salibandyn seuraajille tuttuja lähetyskanavia.kaudella mukaan tulee myös uusi toimija, kun salibandyn seurajoukkueiden mestaruusturnauksesta Champions Cupista on luvassa lähetyksiä vapaalta tv-kanavalta. Lähetykset tarjoilee Discovery Networks Finland Oy:n tv-kanava Kutonen.Champions Cup pelataan 6.–8. lokakuuta Seinäjoella. Lähetykset on luvassa yhdestä miesten puolivälierästä (SPV–Wiler–Ersigen), molemmista miesten välieristä sekä miesten ja naisten finaaleista.”Salibandy on nousussa oleva laji. Champions Cup maailman tasokkaimpana seurajoukkueturnauksena tuntui houkuttelevalta vaihtoehdolta tehdä yhteistyötä meille uuden lajin kanssa”, Discovery Networks Finland Oy:n urheilupäällikkösanoi tiedotteessa.