Urheilu

HIFK:n kapteeni Lennart Petrell vaatii tiukkaa ryhtiliikettä – ”Pelimme on ihan hirveää vuoristorataa”

HIFK:n

Kapteeni

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vielä

Hyökkäyspäässä

Petrell