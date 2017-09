Tennislegenda Björn Borgin hiukset varastivat show’n historiallisessa paremmuuden selvittelyssä

Maailman

Can you feel the electricity? Just ask the captain of #TeamEuropehttps://twitter.com/hashtag/TeamEurope?src=hash Bjorn Borg.#LaverCuphttps://twitter.com/hashtag/LaverCup?src=hash pic.twitter.com/B3yIteRRdphttps://t.co/B3yIteRRdp

https://twitter.com/LaverCup/status/911184630077784066