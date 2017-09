HIFK:n murheellinen alkukausi sai jatkoa: ”Aletaan pikkuisen odotella, josko se peli loppuisi, mutta ei se ikinä lopu ennen kuin summeri soi”

Urheilu

HIFK:n murheellinen alkukausi sai jatkoa: ”Aletaan pikkuisen odotella, josko se peli loppuisi, mutta ei se iki

Lappeenranta.

Syitä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Heikon

HIFK:n