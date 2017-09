Kultaisen stadionin fengshui ja 15 papin rukoukset – Kiinan jalkapalloliigassa voitot tulevat erikoisilla tavoilla

Urheilu

jalkapalloliiga on aiheuttanut kuluneen vuoden aikana keskustelua erityisesti valtavien siirtosummien vuoksi, mutta nyt keskustelua aiheuttavat kulttuuriin liittyvät tavat.Pääsarjassa pelaava Henan Jianye joutui maan jalkapalloliiton nuhtelun kohteeksi, kun seura yritti katkaista kolmen kuukauden voitottoman putken kotistadionillaan hieman poikkeuksellisella tavalla.Uutistoimisto AFP:n mukaan seura oli nimittäin kutsunut sunnuntaina Zhengzhou Hanghai -stadionille 15 taolaista pappia rukoilemaan kotivoiton puolesta.oli tuotu keltaisella liinalle peitetty pöytä, suitsukkeita ja lippuja, joissa oli teksti ”Jumalan tahto on, että Jianye voittaa”.Ja kas, putoamistaistelua pakeneva Henan Jianye todellakin voitti sarjaviitosen Shandon Lunengin maalein 2–1. Voitto kasvatti eron putoajan paikalle jo kahdeksaan pisteeseen.Kiinan jalkapalloliittoa pappien suorittama rituaali ei kuitenkaan miellyttänyt.”Jalkapallokenttä ei ole uskonnollinen paikka, eikä tuollainen toiminta sovi ammattilaisjalkapalloon”, liiton tiedotteessa todetaan.ei ole ensimmäinen kiinalaisseura, joka on ottanut epätavalliset keinot käyttöönsä menestystä etsiessään.Guangzhou R&F nimittäin maalasi sinisen stadioninsa viime heinäkuussa kultaiseksi tavoitellen parempaa fengshuita.Filosofian tarkoituksena on luoda ympäristö, joka edistää hyvinvointia, mutta se on erityisesti suosittua sisustuksessa.Guangzhou R&F:n temppu vaikuttaa toimineen, sillä joukkue ei ole hävinnyt yhtään kotiottelua kultaisella stadionillaan. Sarjassa joukkue on kuudentena.