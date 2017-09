Donald Trump ei luovuta – presidentti vaatii nyt amerikkalaiseen jalkapalloon sääntöä, joka kieltäisi polvistumisen kansallislaulun ajaksi

Urheilu

Donald Trump ei luovuta – presidentti vaatii nyt amerikkalaiseen jalkapalloon sääntöä, joka kieltäisi polvistu

Yhdysvaltojen

The NFL has all sorts of rules and regulations. The only way out for them is to set a rule that you can't kneel during our National Anthem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. syyskuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/912664574461120512

The booing at the NFL football game last night, when the entire Dallas team dropped to its knees, was loudest I have ever heard. Great anger — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. syyskuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/912626731357540353