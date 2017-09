Trump ei osoita väsymisen merkkejä: Veti myös Usain Boltin mukaan kansallislauluriitaan

Yhdysvaltojen

Trump

Even Usain Bolt from Jamaica, one of the greatest runners and athletes of all time, showed RESPECT for our National Anthem! 🇺🇸🇯🇲 pic.twitter.com/zkenuAP9RShttps://t.co/zkenuAP9RS

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/912848241535971331