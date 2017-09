Hallitus uusii autojen romutuspalkkion – vanhan auton romuttamisesta saa ensi vuonna joko 1 500 tai 2 500 euroa

Auto

Hallitus uusii autojen romutuspalkkion – vanhan auton romuttamisesta saa ensi vuonna joko 1 500 tai 2 500 euro

hallitus on päättänyt uusia autojen romutuspalkkiokampanjan, jonka tavoitteena on nopeuttaa Suomen autokannan uusiutumista.Käytännössä romutuspalkkio tarkoittaa sitä, että uuden henkilöauton ostaja saa 1 500 euron alennuksen autosta, jos samalla romuttaa omistuksessaan olevan vanhan auton.Palkkion saa vain silloin, jos uuden auton hiilidioksidipäästöt ovat enintään 110 grammaa kilometrillä.Päästöraja ei kuitenkaan ole voimassa, jos päättää ostaa ladattavan hybridiauton, kaasuauton tai korkeaseosetanolia käyttävän auton. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia autoja valtio myös tukee anteliaammin, sillä sellaisen ostaessaan romutuspalkkio nousee 2 500 euroon.Kampanja alkaa tammikuussa ja päättyy heinäkuussa. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan romutuspalkkion piirissä on kolmannes nyt tarjolla olevista automalleista.Valtio ryhtyy tukemaan myös täyssähköautojen ostoa. Ensi vuoden alusta lähtien sähköauton ostaja saa auton hankintaan 2 000 euron tuen. Hallituksen tavoitteena on saada 250 000 sähköautoa tien päälle vuoteen 2030 mennessä.on varannut romutuspalkkiokampanjaan kahdeksan miljoonan euron määrärahan. Myös autoala on kampanjassa mukana. Valtion osuus yhdestä romutuspalkkiosta on 1 000 tai 2 000 euroa, ja 500 euroa tulee autoalan pussista.Näin valtio ja autoala jatkavat samalla linjalla kuin edellisellä kerralla, kun romutuspalkkiota kokeiltiin. Vuonna 2015 romutuspalkkio oli 1 500 euroa ja sen sai, jos osti uuden auton, jonka päästöt olivat alle 120 grammaa kilometrillä.Trafin tutkimuksen mukaan romutuspalkkio edisti autokannan uusiutumista. Kokeilussa uuden auton hankkineista noin 60 prosenttia ei ilman kampanjaa olisi hankkinut uutta vähäpäästöistä autoa ja kierrättänyt vanhaa autoaan, kertoo Autoalan tiedotuskeskus.Vanhojen, kierrätykseen päätyneiden autojen laskennalliset hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin 70 prosenttia suuremmat kuin tilalle hankittujen uusien autojen.Viimeksi suomalaiset ostivat romutuspalkkion avulla etenkin pienehköjä autoja. Kun suomalaiset yleensä ostavat keskikokoisia C-segmentin autoja, kuten Škoda Octavia ja Nissan Qashqai, romutuspalkkiota hyödyntäneet ostivat etenkin B-segmentin autoja, kuten Ford Fiesta ja Toyota Yaris.