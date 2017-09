Auto

HS Koeajo: Näppärän kokoinen Opel Crossland X on parhaimmillaan taajamissa

Automaailma

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Onko tilaa tarpeeksi?

Kenelle Crossland X sopisi?

tuottaa jatkuvasti uusia mallityyppejä, koska autoja tarvitsevien ihmisten odotukset oman autonsa suhteen fragmentoituvat yhä kiihtyvään tahtiin. Yksi jatkuvasti pirstaleisemman tarjonnan tuoreista korityypeistä on CUV, englanniksi crossover utility vehicle.Selkosuomeksi kyseessä on tila-automainen crossover, joka tarjoaa tiloillaan muunneltavuutta. Autot pyrkivät siis rikkomaan vanhoja kaavoja ja tradi­tioita uusin muodoin.Uusien muotojen lisäksi Euroopan automarkkinoita on hallinnut jo vuosia pienenevien autojen lisääntyminen.Crossoverit voidaankin nähdä vanhalla mantereella luonnollisena kehityksenä suurten katumaastureiden ja tila-autojen kutistumisesta, jopa niiden yhdistymisestä. Näin ollen Euroopassa onkin juuri tällä hetkellä kova kysyntä pienille ja keskikokoisille mukamaastureille sekä crossovereille. Tähän markkinarakoon iskee myös Opel uudella Crossland X -mallillaan.Kokonaismitaltaan 4,2-metrinen Crossland X on näppärän kokoinen luomus. Se, mikä hävitään pituudessa, voitetaan osittain korkeudessa takaisin. Leveyttä ei ole ylettömästi, joten auto saattaa ensi silmäyksellä näyttää hieman korkealta, sillä autossa on tila-automaiset mittasuhteet.Etupenkeille istuessa huomaa, että autoon ei laskeuduta, vaan siirrytään lähes vaakatasossa. Etumatkustajille on tarjolla hyvin tilaa. Tämä on tila-automaisuuden ansiota: ohjaamoa ei ole tarvinnut uhrata muotojen kompromisseille.Takana tilanne on hieman tukalampi, vaikka jalkatilaa onkin ihan mukavasti tarjolla. Auton kapeudesta johtuen takapenkille ei ole luontevaa sijoittaa kolmea aikuista, kaksi on mukavuuden kannalta maksimi. Pidemmillä henkilöillä sisäkaton takareuna alkaa jo hipoa frisyyriä.Lisävarusteena on saatavana takaistuimen pitkittäissäätö, jolla istuin siirtyy tarvittaessa 15 senttimetriä eteenpäin. Näin tavaratila kasvaa 410 litrasta jo 520 litraan, joka on tässä kokoluokassa komea luku – mutta silloin takaistuimelle on vaikea saada mahtumaan edes keskimittaista matkustajaa. Tiloiltaan Crossland X tarjoaa hyvin vastinetta rahalle.Ajoimme 1,2-litraisen bensiinimoottorin ja automaattivaihteiston vauhdittamalla Crossland X:llä noin 500 kilometrin matkan monenlaisilla teillä ja useilla nopeuksilla.Keskinopeudeksi muodostui reipas 68 km/h, ja testin aikana auto kulutti bensiiniä keskimäärin 6,8 litraa sadalla. Saavutus ei ole taloudellisuuden kannalta erityisen hyvä, ja korostaa sitä tosiseikkaa, että aina moottoreiden iskutilavuuden pienentäminen ei johda toivottuun tulokseen polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi. Toisaalta luku ei ole myöskään ylettömän ruma.Kolmesylinterisen pikkumoottorin ja automaattivaihteiston yhdistelmä saattaisi vielä joitakin vuosia sitten olla ollut naureskelun aihe, mutta eipä ole enää: Crossland X etenee tämän yhdistelmän voimin (110 hv/205 Nm) yllättävänkin vaivattomasti, vaikka kiihtyvyys ei luonnollisesti räjähtävää olekaan. Vääntöä on tarpeeksi pitämään yllä myös moottoritienopeuksia.Suuremmissa nopeuksissa Crossland X vaatii pientä ajosuunnan vahtimista, ja varsinkin sivutuuli tuntuisi tarttuvan korkeahkoon koriin hieman häiritsevästi. Muutoin auto on miellyttävä ajaa mutkaisellakin tiellä.Opel tilkitsee tällä hetkellä tiiviisti kansanautojen erilaistuvaa kysyntää pienemmissä luokissa. Crossland X kuuluu tähän laajentuvaan joukkoon.Auto tarjoaa tiloiltaan mukautuvuutta tarvitseville pienemmille perheille, pariskunnille tai vaikkapa aktiivista elämäntapaa noudattaville kohtuuhintaisen vaihtoehdon.Parhaimmillaan Crossland X on taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä.