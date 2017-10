Tässä autossa fiilis on kuin Monacossa, vaikka ajaisi Itä-Pasilassa – HS koeajoi Mercedes-Benzin uuden E-sarjalaisen

Auto

Tässä autossa fiilis on kuin Monacossa, vaikka ajaisi Itä-Pasilassa – HS koeajoi Mercedes-Benzin uuden E-sarja

Kulkee kuin sukkasillaan

Luksusta ja kilkettä

Vääntöä löytyy

katsoo uutta Mercedes-Benzin E-sarjan Coupéa parkkiruudussa, tulee mieleen kaksi ajatusta.Ensinnäkin, onpas muhkea luksussportti. Tämä jos mikä on henkilökohtaisen vallan ilmastoitu linnake, jossa kuljettaja voi sulkeutua omaan maailmaansa ja painaa vain kaasua ohituskaistalla.Mersu täyttää parkkiruudun melkein äärimmilleen. Auto on 4,8 metriä pitkä, 1,86 metriä leveä ja painaa yli 1 700 kiloa.Mersun uusi E-coupe tai oikeammin Coupé onkin tällä kertaa oikeasti E-sarjaa: edellinen E-coupe perustui pienemmän C-sarjan rakenteisiin.Toisekseen, onpas nätti. Kuvat eivät oikeastaan tee oikeutta sille, miten auton linjat virtaavat.No, on vielä kolmaskin ajatus.Lukeeko takakontissa oikeasti diesel?Kyllä. Lähtötasolla Mersun uutta, sporttista luksuscoupea liikuttaa nelisylinterinen 220d-turbodiesel. Eikö se nyt ole vähän kuin ostaisi kymppitonnin triathlon-pyörän ja ajaisi sitä kumisaappaat jalassa?Katsotaanpa.Dieseltekniikka on huonossa maineessa, ja syystä. Volkswagenin päästöhuijaus oli häikäilemätön, ja tutkimuksissa on havaittu, että dieselit päästävät haitallisia typenoksideja ilmaan kautta linjan enemmän kuin normit sallisivat. Testit kun eivät mittaa oikeita ajo-olosuhteita.Myös Mercedes-Benziä on epäilty päästöjen peukaloinnista, ja Daimler kutsui kesällä kolme miljoonaa vanhempaa dieselautoa Euroopassa uudelleenohjelmoitaviksi.Mersun täysin uusi 220d-moottori on kuitenkin eri maata. Se täyttää uudet, tiukat Euro 6 -päästönormit laboratoriossa ja tiellä.Esimerkiksi Auto Motor und Sport-lehden todellisia ajopäästöjä mittaavassa testissä kone alitti rajat selvästi: 220d kehitti typen oksideja 41 grammaa kilometriltä, kun sallittu raja on 80 grammaa.Paperilla moottorin luvut ovat suorastaan ihmeelliset: 2-litraisesta turbodieselistä saadaan tehoa 194 hevosvoimaa ja vääntöä muhkeat 400 newtonmetriä. Valmistaja ilmoittaa yhdistetyksi kulutukseksi 4,6 litraa sadalta kilometriltä.Rauhallisesti ajelemalla viisi litraa voi olla realismia. Koeajossamme pääsimme vain noin kuuden litran tuntumaan.Kun ensijärkytys coupen ja dieselmoottorin epäpyhästä liitosta on laantunut, saa huomata, että 220d liikuttaa muhkeaa autoa todella nätisti ja ärjymättä. Käytännössä auto on silti viritetty enemmän mukavaksi kuin urheilulliseksi.Koneen jatkeena on yhdeksänvaihteinen automaatti, jonka vaihteita voi itsekin vaihdella ratin läpysköillä. Ajotuntumassa ei ole moitteen sijaa. Maantiellä auto kulkee kuin juna, tasaisesti ja nytkymättä.Mutkiin rohkeasti syöksyessä auton yli 1 700 kilon paino tulee toki hieman esille. Vakiona tuleva säätyvä iskunvaimennus puuttuu kuitenkin peliin ja pitää paketin kasassa.Rengasmelu sen sijaan oli yllättävän järeää. Koeajomallissa oli 19-tuumaiset vanteet. Sitä suurempia ei kannata edes harkita Suomen teillä.Muuten ohjaamo on hyvin äänieristetty, eikä dieselin rummutus juuri sisälle välity.Ohjaamo on tyylikäs. Ovien yläosia ja kojelautaa verhoaa koristetikattu nahka (lisävaruste) ja kojetaulun keskellä aaltoilee alumiini (vakiovaruste). Lentokoneen turbiinia muistuttavat ilmansuuttimet vievät ajatukset vanhoihin urheiluautoihin.Uusi E-coupe on auto, jota ajaessa tuntee olevansa Monacossa, vaikka olisi oikeasti Itä-Pasilassa. Penkit ovat mukavat ja säätyvät näppärästi. Nahkasisusta tulee vakiona.E-Coupe on neljän hengen auto, sillä takapenkki on jaettu kahdeksi erilliseksi istuimeksi. Kasvaneet mitat tarkoittavat, että takanakin on herraskaiset oltavat. Sinne kuitenkin joutuu kömpimään aika epäelegantisti, sisäkatossa kun ei ole kahvaa, josta saisi ottaa tukea.Takakontti on reilun kokoinen, lähes yhtä suuri kuin E-sedanissa.Koeajomallissa oli digimittaristo, jota oli vielä jatkettu täyskokoisella COMAND-infojärjestelmällä. Kuskin edessä avautuu yli puoli metriä ruutua.Kilpailijat peittoavat kuitenkin Mersun infojärjestelmän käytettävyydessä. Valikoita ohjataan erillisellä keskikonsoliin sijoitetulla pylpyrällä ja kirjoituseleitä tottelevalla touchpadilla, mikä tuntuu ihan silkalta kikkailulta. Selailu on kankeaa.Digimittariston näyttöjen ohjaus ratin sipaisunäppäimillä sen sijaan toimii hyvin.Ohjaamon tunnelmavalaistusta saa säätää mieleisekseen 64:stä eri väristä. Lisävarusteilla sisätilat alkavatkin tuntua vähän siltä, että kilkettä on jo liikaa.Esimerkiksi vakiotason pyö­reät, perinteiset mittarit sopivat sisustan vanhanaikaiseen henkeen oikeastaan paremmin kuin valtavat lisävarustediginäytöt.Jos on valmis sijoittamaan vähintään 56 000 euroa huvitteluautoon, mukavaa kyytiä saa jo lähtöhinnalla. Coupén koriin sopivin moottori on 330 hevosvoiman V6-bensaturbo, mutta sen hinnalla saisi melkein kaksi E220d:tä.Kyseisellä moottorilla varustettu E400-malli maksaa jo perustasolla 96 000 euroa.Mielenkiintoinen moottorivalinta coupeen on myös E350d, jossa kolmelitraisesta V6-dieselistä on piiskattu irti hevosia 258 yksilöä ja vääntöä jättimäiset 620 newtonmetriä. Sillä vetelee jo melkein omakotitaloja irti perustuksistaan.E400 ja E350d -mallit tulevat Coupe-mallistossa aina nelivetoisina, ja koeajettuun 220d:hen nelivedon saa 6 000 euron lisähinnalla. 8:lla varustetut ja vielä veikeämmän hintaiset AMG-tehomallit tulevat luultavasti myös valikoimaan, joten vain maksukyky on rajana.E220d Coupé on sekin kuitenkin hienostunut ja tasapainoinen paketti. Turvavarusteisiin kuuluu aktiivinen jarrutusjärjestelmä ja jalankulkijoita törmäyksessä suojaava aktiivinen konepelti.