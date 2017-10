Auto

kuhinaa kuin työntäyteisessä mehiläispesässä. Siten voi kuvailla autojen niin sanotun B-segmentin eli noin nelimetristen pikkuautojen asiakkaista jatkuvaa kiihkeää kamppailua.Autovalmistajat yrittävät pitää oman tonttinsa tässä eurooppalaisittain kuumassa ryhmässä. Tunkua riittää, kun esimerkiksi tunnettujen Ford Fiestan, Nissan Micran ja VW Polon kaltaiset kompaktit sukkuloijat haluavat imeä oman osansa markkinahunajasta uusituin versioin.Nyt saman pesän elintilasta haluaa kamppailemaan myös uusittu Seat Ibiza. Se on palvelijasukua kuningatarmehiläiselle eli Volkswagenille, mutta tällä kertaa Seat ajoi aikataulussa kuningattaren oman jälkeläisen eli Polo-mallin edelle.Tasapainoisesti ja täysin uudelleen piirrettyä Ibizaa silmäilee mielikseen. Koeajoauton erikoinen metallihohtoväri kerää katseita parkkipaikoilla, ja perusharmaista arkiautoistaan nousevat kanssa-autoilijat vilkuilevat ajokkia vaivihkaa, ilmeisen kiinnostuneen oloisina. Katseiden voi ajoittain tuntea pureutuvan selkään, kun jotkut seuraavat, kuka tuohon autoon istuutuu. Onnistunut ulkoinen olemus ei ole harhaa, sillä Ibizalle on myönnetty alan tavoiteltu Red Dot 2017 -palkinto tuotemuotoilun kategoriassa.Tarkemmin katsoen huomattavin seikka autossa on puhtaasti tekninen, sillä Ibizassa käytetään nyt upouutta perusrakennetta. Auto levenee hieman mutta sen akseliväli kasvaa lähes kymmenellä sentillä, mikä on tässä kokoluokassa paljon. Muuttuneiden mittojen myötä Ibiza istuu tukevammin tassuillaan, ja ennen kaikkea sisätilat ovat kasvaneet huomattavasti. Paketti on tiiviiksi pyöräytelty.Käytännössä siirtyminen uuteen perusrakenteeseen tarkoittaa, että auton eri rakennuspalikoita voidaan järjestellä vapaammin, jotta lopputuloksesta saadaan haluttu. Esimerkiksi eri akselivälit ja korityypit ovat nyt helpommin toteutettavissa.Seatin tuleva kompakti Arona-katumaasturi pohjautuu niin ikään tälle samalle alustalle, kuten myös VW:n vanavedessä seuraava Polo.Ulkomuoto on tietenkin aina makuasia, mutta uusi Ibiza onnistuu joka tapauksessa näyttämään tuoreelta, toisaalta Seatiksi tunnistettavalta. Kukapa väittäisi, ettei auton ulkonäköseikoilla ole merkitystä? Markettiparkkipaikkojen silmäilyindeksi on lahjomaton.Ibizan moottorit ovat perinteiset, koska VW-yhtymän sähköistymisstrategia ottaa vielä ensiaskeliaan. Saatavana ovat 1,0-litrainen ahtamaton MPI-bensiini (75 hv), 95- tai 115-hevosvoimaiset turboahdetut 1,0-litraiset EcoTSI-bensiinit; VW Golfista lainattu, uusi 1,5-litrainen TSI Evo (150 hv) sekä 1,6-litrainen TDI-diesel (95 tai 115 hv). Vaihteisto on viisi- tai kuusiportainen manuaali, mutta myös DSG-automaatti tulee saataville 115-heppaisen bensiinin ja heikomman dieselin pariksi.Vaihtoehtoisia voimanlähteitä harkitseville Seat tarjoaa ainoastaan yhtä, litraista TGI-kaasuversiota (90 hv).Voimanlähdevalikoima on näin yllätyksetön siksi, että auton hinta saataisiin pysymään houkuttavana. Samasta syystä myöskään nelivetoa Ibizaan ei ole näköpiirissä. Näiltä osin Ibiza edustaa tuttua ja turvallista.Sisälle astuessa on helppo havaita, että Seat on selkeästi tosissaan Ibizan kanssa.Laatuvaikutelma on moitteeton ja siisti, pikkuautoon paikoin jopa hienostunut.Takavuosien säästöleima on Seatista ajan kuluessa pääosin karissut.Tilantarjonta on positiivinen yllätys. Etuistuimilla viihtyvät pitkätkin aikuiset, ja taakse voi huoletta istuttaa kaksi keskimittaista matkustajaa.Myös tavaratila on kasvanut reilusti, 63 litraa, ollen nyt 355-litrainen. Ibizassa on pienen tilaihmeen tuntua.Uusi Ibiza on ongelmattoman tasapainoinen ajettava. Alusta toimii sivistyneesti, eikä jousituksessa ole turhaa pintakovuutta juurikaan havaittavissa.Matkustamo on kohtalaisen hiljainen. Pitkätkin matkat sujuvat mukavasti.Ajoimme 1,0-litraisen bensiinimoottorin ja kuusiportaisen manuaalivaihteiston vauhdittamalla Ibizalla noin 900 kilometrin matkan erilaisilla nopeuksilla.Keskinopeudeksi muodostui reipas 74 km/h, ja testin aikana auto kulutti bensiiniä lupaavan niukasti, keskimäärin 5,6 litraa sadalla.