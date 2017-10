Auto

Heijastinpykälä on poistumassa laista – Liikenneturva pöyristyi: ”Ei tätä hyvää pykälää kannata poistaa”

https://www.hs.fi/autot/art-2000005127867.html

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267

Jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta.

file:///C:/Users/jsipp1/Downloads/TLL%20HEluonnos%2015_2_2017.pdf

Samalla tavalla kuin suojakypärän osalta, lainvalmistelussa on arvioitu heijastinsuosituksen sisällyttämistä nykymuodossaan laissa. Velvoittavuutta vailla olevien säännösten sisältymisen lakiin on edellä todettu ongelmalliseksi. Käyttösuosituksen vaihtoehto on sanktioida heijastimen käyttämättömyys. Käytön sanktioiminen voisi jossain määrin edistää heijastimen käyttämistä, mutta käytön valvonta jäisi todennäköisesti heikoksi. Lasten kohdalla heijastimen käyttämättömyyteen ei olisi mahdollista puuttua sanktioin. Lasten talviajan vaatetuksessa on usein valmistajan kiinnittämiä heijastimia. Käyttövelvollisuus voisi myös rajoittaa kohtuuttomasti liikkumista, jos aina pimeällä edellytettäisiin heijastinta. Neljäs vaihtoehto on jättää käyttösuositus ongelmallisena pois laista. Hallitus esittää tätä toteuttamisvaihtoehtoa.

Esitys ei poista sitä keskeistä tosiasiaa, että heijastimen 150 käyttäminen on hämärän ja pimeän aikana erittäin tärkeää. Sääntelymallin valinta edellyttää panostamista liikennekasvatukseen, valistukseen, kampanjointiin ja viestintään. Heijastimen käyttämistä tulisi edelleen seurata esimerkiksi Liikenneturvan seurantatutkimuksilla.