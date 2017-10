Auto

Auto, jossa ovetkin ovat lisävaruste – Testasimme Renaultin sähköauto Twizyn sateisessa Helsingissä

tötterö saa ohikulkijat hymyilemään. Hymyileekö kuljettaja, riippuu tilanteesta.Otimme koeajoon ranskalaisen Renaultin sähköisen pikkuauton Twizyn, joka onkin aikamoinen ilmestys.Hyppään Twizyn puikkoihin ja otan suunnan kohti Vihdintietä, ja hymyn hyytyminen on lähellä. Lokakuisena torstaiaamuna sataa vettä, kuinkas muutenkaan.Renault Twizy kiihtyy talla pohjassa vain hädin tuskin muun liikenteen tahtiin. Viereinen kuorma-auto tuntuu isolta. Se myös kuulostaa siltä, sillä tässä tötterössäni ei ole sivuikkunoita.Tuulilasi ja katto Twizyssä kuitenkin on. Ne pitävät sateen pääasiassa ulkopuolella. Jonkin verran ropisee oviin, mutta kuljettajaan asti ei tule kuin pientä vihmaa, joka kuivuu nopeasti pois. Toisaalta nyt oli sääennusteessa ”kahden pisaran sade”. Rankemmalla kolmen pisaran sateella ja kovalla sivutuulella voisi kastua oikeastikin.Perusvarusteisena Twizy tulee ilman ovia, mikä varmasti lisää pelkokerrointa. Koeajoyksilössä sentään oli reilun 660 euron hintaiset ylös aukeavat saksiovet eli ”Lamborghini-ovet”. Ovissa ei kuitenkaan ole sivuikkunoita, mikä tekee ajamisesta aika poikkeavan kokemuksen.Esimerkiksi liikennevaloissa viereisistä autoista on helppo esittää kysymyksiä.”Millä koneella toi on?” huikkaa mies pakettiauton ratista.No Twizyssähän on sähkömoottori, jossa on 13 kilowattia tehoa ja 57 Newtonmetrin vääntö.Sähkömoottorin tyyliin ärhäkkyyttä löytyy, sillä huippuvääntö on käytössä heti tyhjäkäynnistä alkaen. Ensimetrit tuntuvatkin ripeiltä. Liukkaalla liikkeelle lähtiessä käännöksessä sisäkaarteen puolen takapyörä voi hieman sutaista. Kaupunkikujilla voi kiihdytellä innokkaan tuntuisesti.Vauhdin kasvaessa ripeyden tuntu katoaa ja kiihtyvyys hidastuu. Niistä Vihdintien liikennevaloista 60 km/h vauhtiin alkaa olla jo tahmeampaa.”Paljon se kulkee?” kysyy saman pakettiauton matkustaja juuri kun liikennevalot vaihtuvat.Huippunopeus on peruskäyttöön menettelevät 80 km/h. Kunhan maantienopeuden saa kelattua mittariin, auto kulkee tasaisesti, eikä hyydy kovin paljon ylämäissäkään. Pienessä purkissa ympäröivä liikenne voi kuitenkin jännittää. Lähinnä toivoo, ettei tapahtuisi mitään yllättävää.Nykyautoihin tottuneelle Twizyn jarrut ovat vähän pelottavat. Niissä ei ole henkilöautoista tuttua jarrutehostinta, joten poljinta pitää painaa kunnolla. Autossa ei myöskään ole ABS-jarruja: kovaa jarruttaessa jarrut lukkiutuvat ja ohjattavuus menetetään.potentiaalisesti pelottava juttu on auton kapeus yhdistettynä korkeuteen. Kaatuuko se?Nopea käännös tiukkaan mutkaan yllättää. Pyörät pysyvät todella tiukasti tien pinnassa. Ajettavuudessa on lähes mikroautomaista sähäkkyyttä, vaikka Twizyssä istutaan aavistus tavallista henkilöautoa korkeammalla.Juju on urheiluautomaisen matalassa painopisteessä. Reilun sadan kilon akku on vain noin parinkymmenen sentin korkeudessa. Ja kun renkaat ovat formulamaisesti aivan auton kulmissa omien lokasuojiensa alla, Twizy ei paljoa keinahtele.Edes internetistä ei vaikuta löytyvän tarinoita kaatuvista Twizyistä. Sen suhteen turvallisuus on siis kunnossa. Turvavöinä on tavallisen kolmipisteturvavyön lisäksi ekstravyö toisen hartian yli. Näin ilmeisesti pysyy paremmin paikallaan sivutörmäyksessä.Turvallisuus ei silti ole Twizyssä kummoinen. Se on luokiteltu ajoneuvoluokkaan nelipyörä (L7e), jota koskevat kevyemmät määräykset kuin autoja. EuroNCAP:n nelipyörien törmäystestissä Twizy sai kaksi tähteä. Toisaalta omassa luokassaan Twizy oli hieman turvallisempi kuin muut.Parhaimmillaan tämä hassuttelija on tietysti kesäisessä kaupunkiajossa. Silloin pääsee nauttimaan hitaampien nopeuksien vauhdikkaasta kiihtyvyydestä ja tarkasta ajotuntumasta. Kapeilla kaduilla ei tarvitse hidastaa vastaantulijan kohdalla. Twizy on 124 senttiä leveä, eli puoli metriä kapeampi kuin tavalliset autot.Näkyvyys ulos on muuten mahtava, mutta takaikkunaa ja taustapeiliä ei ole. Päätä kääntämällä näkee takaviistoon ja sivupeileistä suoraan taakse.Twizyllä on melko helppoa.Twizy on lyhyt 234-senttinen menopeli ja äärimitat ovat helposti hahmotettavia. Toisaalta ohjaus on tehostamaton, joten paikallaan sitä saa vääntää kovempaa. Twizy ei myöskään ryömi tyhjänkäynnillä, eli pienetkin liikahdukset pitää tehdä kaasulla.Yksi isoimpia miinuksia on lähes olemattomat tilat. Pituussäädettävälle etupenkille sentään mahtuu jopa lähemmäs kaksimetrinen kuljettaja. Penkissä on tavallisen kolmipisteturvavyön ohella lisävyö oikean olkapään yli. Takapenkille päästäkseen on oltava aika notkea, ja siellä viihtyy lähinnä seikkailumielellä.Tavarat saa mahdutettua takapenkin takana olevaan lukittuun lokeroon, joka on suunnilleen postilaatikon kokoinen.Lisäksi kojelaudassa on lukittava viiden litran ”hanskalokero” lähinnä käyttöohjekirjalle ja parille papereille. Toinen pienempi lokero taas sisältää 12 voltin pistokkeen vaikka kännykän lataamiseen.saa myös Cargo-version, jossa koko takapenkki on korvattu 200-litraisella takakontilla. Tällainen auto voisi sopia hyvin kesäiseksi jakeluautoksi kaupunkeihin.Muutenkin Twizyssä on hupihassuttelun lisäksi ehkä eniten potentiaalia yrityskäyttöön. Huomiota herättävällä kulkupelillä on omanlaistaan mainosarvoa.Autosta on tarjolla myös mopoautoversio. Se on pääasiassa vastaava kuin tämä koeajettu henkilöautokortilla ajettava nopeampi versio. Rakenteessa on mopoautolta vaaditun keventämisen takia kuitenkin sen verran eroa, että mopoautoversiota ei voi päivittää täysitehoiseksi.Renault Twizy maksaa 13 900 euroa, ja mopoautoversio on tonnin halvempi, mikä on mopoautojen maailmassa edullinen. Tämä on kuitenkin sähkökulkuneuvo, ja akut tunnetusti maksavat maksavat.Akut myös loppuvat nopeasti.Pikakoeajossa Twizyllä ajettiin 35 kilometriä vaihtelevaa kyytiä. Välillä oltiin Helsingin keskustassa, sitten nopeammilla väylillä kaasu pohjassa. Lopussa akku kertoi virtaa olevan enää 20 kilometrin ajoon.Renault lupaa autolle 100 kilometrin toimintamatka, mutta käytännössä autolla pääsee yhdellä latauksella noin 55 kilometria. Se on aika vähän, mutta eipä Twizyllä pidempään ehkä tee mielikään ajaa. Akku latautuu tyhjästä täyteen näppärän nopeasti 3,5 tunnissa tavallisesta pistokkeesta.Twizy on siis kiva ja näppärä sähköpeli, jolla ajelee vaikka sisätiloissa. Ulos liikenteeseen taas lähtee mieluummin kesäaikaan. Silloinkin tarvitaan seikkailumieltä. Pitää olla valmis siihen, että ihmisten suussa nimi vääntyy suomeksi muotoon ”vitsi”.