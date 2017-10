Auto

Volvo lähtee uusille urille – Perustaa uuden automerkin, jonka ensimmäinen auto on 600-hevosvoimainen hybridi

Ruotsalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uudella automerkillään

Volvo

autoyhtiö Volvo ryhtyy myymään urheilullisia sähköautoja uuden automerkin alla.Merkin nimi on Polestar, ja sen ensimmäinen auto on 600 hevosvoimalla varustettu hybridi Polestar 1.Noin puolet auton tekniikasta on kuitenkin täysin uutta verrattuna Volvoihin, yhtiö kertoo.Merkin ensimmäinen auto on kaksiovinen ja nelipaikkainen hybridiauto, jolla voi ajaa pelkällä sähköllä 150 kilometriä, Volvo kertoo tiedotteessaan. Volvo markkinoi autoa urheiluautona, ja tehotkin ovat sitä luokkaa: hevosvoimia 600 ja vääntömomentti 1 000 Newtonmetriä.kiinalaisessa omistuksessa oleva Volvo myös lähtee haistelemaan uudenlaisia auton omistamisen tapoja.Polestar 1 -autot tilataan verkosta, ja niistä maksetaan kuukausimaksua. Auton tilaus ei edellytä käsirahaa, ja tarjolla on kahden tai kolmen vuoden tilausjaksoja. Auton suunnittelussa on otettu huomioon myös auton jakamiseen liittyvät trendit, sillä auton saa auki kännykällä, ja auton avaimen voi myös lähettää eteenpäin kuin tekstiviestin.Volvon mukaan autoja voi jo tilata Polestar-merkin kotisivuilta, mutta vielä sivustolta ei löydy auton hintoja tai toimitusaikoja. Uusi auto ei olekaan vielä hetkeen kuluttajien ulottuvilla, sillä ensimmäisen auton pitäisi valmistua vuoden 2019 puolivälissä.Myöhemmin Polestar aikoo tuoda markkinoille täyssähköautoja, ja täysin sähköisen Polestar 2 -mallin tuotanto käynnistyy myöhemmin vuonna 2019. Myöhemmin merkki julkaisee myös sähköisen katumaasturin.ryhtyy valmistamaan Polestar-autoja Kiinan Chengdussa tuotantokeskuksessa, jonka on määrä valmistua ensi vuoden puolivälissä.Volvo ja sen kiinalainen omistaja Geely Holding sijoittavat uuden automerkin kehitystyöhön 640 miljoonaa euroa.