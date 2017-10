Kohta iskee talvikeli, ja monien nastarenkaat ovat luokattoman huonossa kunnossa, kertoo tutkimus – Olisivatko kitkarenkaat parempi vaihtoehto?

Auto

Liikenneturva ohjeisti ihmisiä laittamaan talvirenkaat alle, mikäli joutuu ajamaan aamuin illoin, sillä keli on pian hyvin talvinen etenkin aamuvarhaisella, illalla ja yöllä.Talvirenkaiden vaihdon yhteydessä kannattaa tarkastaa, missä kunnossa renkaat ovat.Merkittävä osa nastarenkaista on nimittäin Trafin tuoreen tutkimuksen mukaan luokattoman pahassa kunnossa.sitten julkaistussa Nastarenkaiden kuntoerot riskitekijänä -tutkimuksessa tutkittiin nastarenkaita viidessä eri rengashotellissa, jotka sijaitsivat eri puolilla Suomea.Näistä renkaista kolme neljäsosaa oli urasyvyydeltään hyvässä kunnossa.Noin kaksi kolmasosaa näistä rengassarjoista arvioitiin laittomiksi liian suurien, yli 25 prosentin nastamääräerojen vuoksi. Ajoneuvon eri renkaissa nastamäärät saavat lain mukaan poiketa enintään 25 prosenttia ajoneuvon renkaasta, jossa nastoja on enitenvalittiin rengassarjoja, joissa kulunein rengas oli urasyvyydeltään 4–7 millimetriä.Tutkitut nastarenkaat olivat urasyvyydeltään keskimäärin 6,1 mm ja niissä havaittiin pahoja puutteita nastoituksen osalta. Useimpien rengassarjojen huonoimmassa renkaassa ehjiä nastoja oli jäljellä alle 60 prosenttia alkuperäisestä määrästä.Jatkoselvityksessä kävi myös ilmi, että vain joka neljäs tutkimusotokseen valituilla renkailla ajavista tiedosti renkaidensa huonon kunnon.”Olihan se uusi tieto, että noinkin huonoilla renkailla osa yrittää selvitä. Ja se, että nimenomaan nastojen kunto on erityisen huono siinä elinkaaren loppupäässä niillä renkailla”, Kuikka sanoo.Moni kiinnittää huomiota juuri urasyvyyteen, mutta nastarenkaiden suhteen pitäisi luonnollisesti kiinnittää huomiota myös nastojen määrään.Tekeekö vähänastaisilla nastarenkailla sitten mitään?”Silloin täytyy tiedostaa hyvin tarkkaan, että ne renkaat ovat huonokuntoiset ja ajaa erityisen varovaisesti. Mutta ei se pidemmän päälle vetele, eivät ne huonot renkaat kovin hyvin palvele. Siinä ottaa ihan turhia riskejä.”kuluvat epätasaisesti. Esimerkiksi etuvetoisessa autossa eturenkaiden nastojen määrä oli merkittävästi pienempi kuin takarenkaiden nastojen määrä.Siksi Kuikan mukaan olisi hyvä kierrättää renkaita niin, että nastaero tasaantuisi.”Jos haluaa pidentää rengassetin käyttöikää, se voi onnistua renkaita kierrättämällä. Mutta silti olisi hyvä tunnistaa, missä vaiheessa pitäisi vaihtaa uusi setti alle, tai ainakin pari uutta rengasta alle.”Renkaat kannattaa aina uusia vähintään pareittain, ei niin, että ostaa vaikkapa yhden uuden renkaan.maallikko sitten tietää, että nastoja on liian vähän?”Siihen kannattaa ottaa joku kokenut autoilija tai jopa asiantuntija avuksi.”Nastarenkaita kuluttavat etenkin revittelevä ajotapa ja se, jos nastarenkailla jyristellään kuivalla asfaltilla.Etenkin etelässä keli on usein pitkälle talveen lähinnä märkä sen sijaan, että tiet olisivat lumessa ja jäässä.kanssa nastoituksen huono kunto ei luonnollisesti ole ongelma.Trafin tutkimuksessa kävi myös ilmi, että nastarenkaat näyttäisivät menettävän kuluessaan suorituskykyään suhteellisesti kitkarenkaita enemmän.Niin ei voi Kuikan mukaan tämän tutkimuksen perusteella todeta.”Kyllä hyvin ajaen käsitykseni mukaan nastoilla ajaa jopa pidemmälle kuin kitkoilla talvikelissä. Mutta jos ei muista niitä tiettyjä nastarenkaisiin liittyviä ominaisuuksia, sisäänajoa ja sitä sudittamisen välttämistä, niin elinikä lyhenee merkittävästi.”Ajaako Kuikka kitkoilla vai nastoilla?”Kitkoilla olen pärjännyt hyvin.”nastarenkaiden huono kunto tuli ilmi samalla, kun tieliikennelakia ollaan uudistamassa.Autonrengasliiton tiedotteessa Rengasalan tekninen foorumi esittää nastarenkaiden käyttökauden laajentamista seitsemään kuukauteen lokakuun alusta huhtikuun loppuun.Nykyisellä lainsäädännöllä nastarenkaita saa kalenterin mukaan käyttää marraskuun alusta alkaen sekä aina, kun sää tai keli sitä edellyttää.