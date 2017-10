Laaja testi paljasti kaksi surkeaa lasten turvaistuinta, joista toinen lensi halki testilaboratorion – 14 istuinta sai hyvät arvosanat

Auto

Laaja testi paljasti kaksi surkeaa lasten turvaistuinta, joista toinen lensi halki testilaboratorion – 14 istu

Testissä oli 19 turvaistuinta, joista peräti 14 sai hyvän arvosanan.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Heikot istuimet olivat testin mukaan

Toinen istuin

https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+tolvanen

Hyvän arvosanan testissä saaneet istuimet olivat:

https://www.autoliitto.fi/tiedote/turvaistuintestissa-14-hyvaa-ja-kaksi-surkeaa-tulosta

Markkinoilla on tällä haavaa monia hyviä lasten turvaistuimia, mutta kaksi turvaistuinta näyttää olevan laadultaan erittäin heikkoja.Täämä käy ilmi Autoliiton uusimmasta turvaistuintestistä.Kolme istuinta sai testissä tyydyttävän arvosanan ja kaksi istuinta puolestaan epäonnistui pahasti, Autoliitto kertoo tiedotteessaan.Testissä hyvän tai tyydyttävän kokonaisarvosanan saaneet turvaistuimet ylittivät Autoliiton mukaan kirkkaasti lakisääteiset vaatimukset.Euroopan eri maiden autoliittojen ja kuluttajajärjestöjen yhteisesti toteuttamassa testissä istuimet pannaan tyyppihyväksyntävaatimuksia kovempaan rasitukseen. Kolariturvallisuuden lisäksi testissä arvioidaan istuinten käytön helppoutta, mukavuutta ja kemikaalipitoisuutta.Kaksi heikon arvosanan saanutta istuinta ovat Autoliiton mukaan niin heikkolaatuisia, että niitä ostaneiden on syytä ottaa yhteyttä istuimen myyjään. Autoliitto tiedotti istuimista jo heinäkuussa, kun kolaritestin tulokset olivat selvinneet.Recaro SmartClick -telakkaan kiinnitetty, joka irtosi etutörmäystestissä telakastaan ja lensi halki testilaboratorion.Voit katsoa lennon alla olevalta videolta:oli nimeltään, jonka kiinnikkeet hajosivat etutörmäystestissä.”Jos istuin on oikein asennettuna hyvä, mutta se on monimutkainen käyttää, se ei ansaitse hyvää arvosanaa. Kaikki testatut turvakaukalot saivat käytön helppoudesta hyvän arvosanan. Turvavyöistuimia puolestaan osataan lähes vaistomaisesti käyttää oikein, koska niissä lapsi kiinnitetään auton omilla turvavöillä.”Tolvasen mukaan ennen istuimen ostoa sitä kannattaa testata siinä autossa, jossa istuinta aiotaan käyttää.”Joku malli saattaa soveltua toiseen autoon paremmin kuin toiseen. Esimerkiksi vanhoissa autoissa, joiden turvavyön lukon kiinnike on pidempi, turvaistuin voi olla hankala saada tukevasti kiinnitettyä”, Tolvanen sanoo.Noin alle 1,5-vuotiaat:Cybex Aton M i-Size & M i-Size -telakkaCybex Aton M i-SizeRecaro Guardia & Smart Click –telakkaRecaro Privia Evo & Smart Click -telakkaRecaro GuardiaRecaro Privia EvoNoin alle 4-vuotiaat:GB Vaya i-SizeNuna Rebl Plus i-SizeRecaro Zero.1 EliteKlippan Kiss 2 PlusNoin 4-12-vuotiaat:Bébé Confort Rodi XPMaxi-Cosi Rodi XPBébé Confort Rodi XP FIXMaxi-Cosi Rodi XP FIX