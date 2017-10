Auto

Renkaiden vaihtoon ei tarvitse jonottaa, kun vaihtaa itse – Näin vaihdat itse renkaat

Sen

Jos renkaat ovat edelleen vaihtamatta

Renkaiden vaihdossa on muutama niksi, jotka kannattaa ottaa huomioon:

HS:n renkaidenvaihtoautossa oli lukkopultit:

Valmista tuli!

verran talven tulo taas autoilijat yllätti, että renkaidenvaihtopisteisiin oli pääkaupunkiseudulla eilen keskiviikkona tuntien jonot.Tänään torstaina eteläisessä Helsingissä on edelleen vesikeli, mutta muualla maassa on sen verran talviset olot, että autoilijoiden olisi syytä ajella vain ja ainoastaan talvirenkailla.eikä ole jaksanut tai ehtinyt jonottaa renkaidenvaihtoon, renkaat voi toki vaihtaa myös itse.Se ei ole kivaa hommaa, mutta se on perustaito, joka jokaisen autolla ajavan on hyvä osata.Ja hei, jos toimittaja siihen pystyy, sinäkin pystyt siihen!Joidenkin autojen mukana tulevat tunkit ovat surkeita, joten niiden kanssa kannattaa olla varovainen, jotta auto ei putoa tunkilta.Jos renkaat ovat ihan loppu, ei niitä kannata edes vaihtaa alle vaan ostaa uudet renkaat.Tästä on vääntöä ja erilaisia koulukuntia, mutta tämä on hyvä nyrkkisääntö, joka ei mene ainakaan ihan pieleen., laittaa käsijarru päälle ja kiilata, jotta auto pysyy paikallaan.(paikka löytynee ohjekirjasta). Jos et tiedä paikkaa, älä arvaile, sillä väärässä paikassa tunkki voi saada pahaa jälkeä aikaan.Ennen kuin nostat auton ilmaan, löysää pultteja sen verran, että niitä ei tarvitse riehua auki silloin, kun auto on ilmassa. Se nimittäin on hyvä tapa saada auto putoamaan tunkilta.yksi pulteista on jokaisessa renkaassa sellainen, johon vaaditaan erillinen hylsyavain. Tämän hylsyn pitäisi löytyä samasta paikasta josta tunkkikin löytyi.Kierrä pultit irti, vaihda rengas ja kiristä uusi rengas sellaiseen kireyteen, että se pystyy varmasti paikallaan.Laske auto alas ja kiristä pultit kunnolla ristikkäin, eli ensin vaikkapa vasen yläkulma, sitten oikea alakulma ja niin edelleen. Tällä tavalla rengas kiristyy tasaisesti. Rengasta ei tarvitse kiristää hullun tavalla, vaan reippaalla käsivoimalla kiristäminen riittää.Käy vielä tarkastamassa ilmanpaineet ja kiristä pultit vielä uudelleen sadan kilometrin jälkeen.