Teslaa haastetaan oikeuteen oikealta ja vasemmalta – johtaja Elon Musk telttailee tehtaan katolla saadakseen asiat hoidettua

Auto

Teslaa haastetaan oikeuteen oikealta ja vasemmalta – johtaja Elon Musk telttailee tehtaan katolla saadakseen a

Sähköautonvalmistaja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Teslan

Model 3:n

Nyt mitta

Syytöksiin

Teslan

http://www.autonews.com/article/20171031/COPY01/310319947/five-things-wall-street-wants-to-know-about-teslas-model-3

http://money.cnn.com/2017/10/25/technology/culture/tesla-factory-work-culture/index.html?iid=EL

Lisäksi

Tesla