Ruotsalainen auto teki niin kovan nopeusennätyksen, että se pystyisi ajamaan tunnelin katossa, sanoo asiantuntija – Näin autot rakennetaan kestämään hurjia nopeuksia

Auto

Ruotsalainen auto teki niin kovan nopeusennätyksen, että se pystyisi ajamaan tunnelin katossa, sanoo asiantunt

Piskuinen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Metropolia-ammattikorkeakoulun

Kun ajetaan

Renkaat

Kaikki

Nopeusennätyksissä

Vanhan kaskun